“A máquina de propaganda do PS é capaz de tudo para enganar os portugueses” - Cavaco Silva entra na campanha

Num artigo de opinião assinado no Correio da Manhã, Aníbal Cavaco Silva entra na campanha eleitoral com um ataque direto ao PS - que acusa de “enganar os portugueses” - e a Pedro Nuno Santos - que diz que não “cumpre minimamente” as “qualidades e o comportamento de um Primeiro-Ministro para que o Governo tenha sucesso”.