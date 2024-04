A "perseguição pessoal" a Costa e a "boa jogada política" de Montenegro: Miguel Sousa Tavares na íntegra

Na rubrica semanal, Miguel Sousa Tavares analisou o programa do Governo e até elogiou Luís Montenegro. "O que gostei mais foi claramente do primeiro-ministro", garantiu, admitindo que ter mantido as “principais bandeiras eleitorais" foi uma “boa jogada política”.

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, não teve, no entanto, uma avaliação tão boa do comentador - "Parecia um deputado da União Nacional do antigamente”.

O Ministério Público foi novamente alvo de críticas por parte de Miguel Sousa Tavares, tanto no que toca às buscas na Câmara de Cascais como no âmbito da Operação Influencer. "Começo a achar muito estranho os timings da Justiça", garantiu o comentador.