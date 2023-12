"A única coisa que peço é um buraco para o meu filho". Nadine é imigrante em Portugal e como muitos outros também vive na pobreza

A maioria das famílias portuguesas sabe bem que somos um país de emigrantes. Dez milhões aqui, cinco milhões na diáspora, que enfrentam todas as dificuldades de quem precisa de mudar de país para melhorar a vida. É também isso que acontece agora com os imigrantes que procuram Portugal para trabalhar.



O risco de pobreza e marginalidade é grande, sobretudo para famílias monoparentais, que vivem numa lâmina com o sonho de dar aos filhos uma vida melhor.