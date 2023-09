A partir de janeiro, as ex-SCUT vão ficar mais baratas. O Governo aprovou uma redução de 30% nas portagens de seis autoestradas do Interior e também na Via do Infante, no Algarve.

Medida que o executivo justifica por razões de justiça territorial por, nos casos abrangidos, não existirem alternativas. O que não confirma é se vai travar a atualização das portagens face à inflação no próximo ano.