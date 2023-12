Em Bruxelas, o ministro das Finanças procurou desvalorizar a queda da economia portuguesa. Fernando Medina desvaloriza como temporária a queda de 0,2% da economia portuguesa no terceiro trimestre do ano.

À entrada da reunião do Eurogrupo, o agora ministro das Finanças em gestão, garantiu também que a construção do novo aeroporto de Lisboa não será financiada pelos cofres do estado.