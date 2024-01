AD não convidou Passos Coelho para Convenção por ter “medo da sombra”, acusa Ventura

Perante as declarações de Nuno Melo, André Ventura diz que é normal que muitos sociais-democratas passem a rever-se no Chega como principal força de oposição. O líder do partido afirma que a Aliança Democrática está num completo desnorte e diz que a ausência de convite a Passos Coelho para estar na Convenção é a prova disso mesmo.