Agenda do trabalho digno. Triplicou registo de trabalhadores domésticos

O registo de trabalhadores domésticos triplicou com a criminalização do trabalho não declarado. Esta é uma das consequências da Agenda do Trabalho Digno, que entrou em vigor a 1 de Maio. Em três meses foram registados mais de 7 mil trabalhadores do sector doméstico na Segurança Social, três vezes mais do que no mesmo período do ano passado, como revelam as contas do jornal Público.