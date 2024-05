Uma ameaça de bomba junto à sede do Chega levou à detenção de um suspeito.

Foi montado um perímetro de segurança pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

A TVI falou com um funcionário de um restaurante localizado perto da sede do Chega, que confirma que um homem perguntou onde ficava a sede do partido liderado por André Ventura.