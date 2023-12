Apenas 32 câmaras anunciaram descida no IMI, mas há um concelho no Algarve onde o imposto está acima da média

Dos mais de 200 municípios que já comunicaram as taxas de imposto às finanças, apenas 32 anunciaram uma baixa do IMI. Atualmente, as taxas de IMI variam entre os 0,3% e os 0,45% e, de todos os municípios, o que tem a taxa de IMI mais elevada é Vila Real de Santo António. O concelho algarvio é o único, entre os que já comunicaram as taxas de IMI para 2024, que irá cobrar um valor de 0,5%.