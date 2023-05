Apoteótico. Na hora do Benfica levantar a taça, houve fogo de artifício, um pé preso no placard e uma declaração de amor do treinador

Os primeiros festejos aconteceram no relvado do Estádio da Luz, com o apito final. Só quase duas horas depois, Otamendi levantou o troféu de campeão, num momento que assustou, com o pé do argentino a ficar preso no placard que tinha inscrito “Campeão 2022/23". Foi também o momento da despedida de Grimaldo e da declaração de amor de Roger Schmidt ao Benfica.