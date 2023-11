As contradições de Marcelo e os "esquecimentos" no caso das gémeas luso-brasileiras

Uma investigação da TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, já levou o Ministério Público a abrir um inquérito. Falamos do caso das gémeas que vivem no Brasil e que foram tratadas no Hospital de Santa Maria com um medicamento de quatro milhões de euros por alegada cunha presidencial. Marcelo Rebelo de Sousa já negou ter tido envolvimento no caso, mas há muitas dúvidas e algumas contradições que continuam por explicar.