O tabu do assédio no ensino superior foi exposto pela primeira vez no ano passado, com 50 denúncias na Faculdade de Direito de Lisboa.

Os testemunhos multiplicaram-se, mas na justiça não corre nenhum processo. Também o Gabinete de Apoio à Vítima, criado a propósito destes casos, não tem recebido ninguém.

As pessoas ouvidas pela TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) dizem que há receio em denunciar.