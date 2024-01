Atraso na avaliação impede cobrança de IMI de barragens

A avalição do fisco não terminou até ao dia 31 de dezembro e por isso o IMI das barragens que deveria ser cobrado em 2019 caducou. A confirmação foi dada pelo secretário de Estados dos Assuntos Fiscais esta manhã no Parlamento. Ficaram concluídas as avaliações de 83 barragens de um total de 166 e apenas em 32 delas foi realizada cbrança de de IMI.