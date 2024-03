Bairro das Artes: Billie Eilish a um passo do Óscar com "Barbie", Kate Winslet aos comandos de "The Regime" e "Cenas que Acontecem" no Casino de Lisboa

Na contagem decrescente para os Óscares, tudo indica que o grande vencedor será "Oppenheimer", mas "Barbie" - o maior rival - não deverá chegar ao fim da festa de mãos vazias; pelo menos, o Óscar de Melhor Canção Original parece estar garantido a Billie Eilish com o tema "What Was I Made For". No streaming, uma das novidades da semana é "The Regime", a minissérie da HBO em que Kate Winslet arrisca um registo diferente no papel de uma chanceler europeia hipocondríaca, paranóica e extravagante. "Cenas que Acontecem" é a peça em cartaz no Casino de Lisboa até 17 de março; Luís Esparteiro e Manuel Marques são dois dos protagonistas de uma comédia familiar com uma campanha eleitoral em fundo.