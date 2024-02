Bairro das Artes: Dalila Carmo tem um 'Encontro' nos cinemas e brevemente uma minissérie na TVI

No dia do 3ª aniversário do 'Esta Manhã', o Bairro das Artes abriu as portas a Dalila Carmo. 'Encontro' - uma co-produção luso-francesa rodada em Lisboa e Cabo Verde - é novo filme da atriz que tem pena de não fazer mais Cinema. Na televisão, o próximo projeto é uma minissérie inspirada no caso Esmeralda; 'A Filha', também com Diogo Infante e José Condessa, estreia brevemente na TVI.