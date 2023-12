Bairro das Artes: Taylor Swift é a "Personalidade do Ano" e Timothée Chalamet é o novo "Wonka"

Na semana em que a revista 'Time' distinguiu Taylor Swift como "Personalidade do Ano", Timothée Chalamet regressou aos cinemas no papel do chocolateiro "Willy Wonka" (que já foi de Johnny Depp e Gene Wilder). Angelina Jolie diz que é aos filhos que vai buscar força numa rara entrevista em que se mostra desencantada com Hollywood. 65 anos depois, Brenda Lee conquistou o número 1 do top norte-americano com "Rockin' Around the Christmas Tree", um clássico de Natal agora mais popular do que nunca.