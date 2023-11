Em reação à dissolução do Parlamento e convocação de eleições por parte do Presidente da República, Pedro Filipe Soares, presidente do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, garante que o partido tem "soluções para a habitação, para os serviços públicos e para os direitos fundamentais" dos portugueses.

O dirigente bloquista afirmou, também, que o Orçamento de Estado "é tão mau que está a ser abraçado pelos partidos de direita", reiterando o voto contra do partido.