Os deputados do PSD exigem explicações do Ministério Público no Parlamento, na sequência da operação que envolveu buscas à casa de Rui Rio. Os deputados discutem se irão convocar a própria procuradora-geral a República, Lucília Gago.

O assunto esteve em discussão na reunião da bancada, com críticas a uma reação que os deputados apontam como “tardia e frouxar” por parte da direção do partido. Miranda Sarmento remete a decisão para Luís Montenegro.