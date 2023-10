O programa "Creche Feliz" arrancou há um ano e já abrange 85 mil crianças. O Governo garante que no total há 132 mil vagas, mais até do que as crianças abrangidas pela gratuitidade, mas há pais que se queixam de não conseguir pôr os bebés na creche.

Testemunhos revelam já terem ponderado desempregarem-se para conseguirem estar com os seus filhos em casa. O Governo alerta que o que está em causa não é a falta de vagas, mas sim o aumento da procura.