As atenções estão concentradas na fronteira do Egito com a Faixa de Gaza. Foi lá que esteve António Guterres para tentar desbloquear a passagem de ajuda humanitária.

O secretário-geral da ONU disse estar de coração partido e apelou, mais uma vez, a um cessar-fogo, até porque milhares de palestinianos em Gaza tentam sobreviver em condições desumanas.