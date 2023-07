Cão de vizinho que tentou ajudar morde homem que estaria a agredir a mulher

Um homem foi mordido por um cão, durante uma alegada situação de violência, em Santo Tirso. O vizinho terá tentado acalmar os ânimos do agressor, quando o mesmo se descontrolou e agrediu o animal. O cão era do vizinho que o tentava acalmar. Mais tarde, o homem foi preso, pela GNR, por excesso de álcool no sangue