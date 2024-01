Caso das gémeas: Infarmed garante que prazos foram "normais" e diz que "o fim de semana é um dia como os outros"

Está em causa o tratamento das duas gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria, em 2020, com o medicamento mais caro do mundo, autorizado pelo infarmed em dois dias.

O presidente do Infarmed - a autoridade nacional do medicamento - garante que é normal esta entidade avaliar o uso de um medicamento durante o fim de semana.

Rui Santos Ivo disse esta quarta-feira no Parlamento que não sofreu qualquer pressão, mas admitiu que o processo que chegou ao Infarmed refere que o caso entrou no hospital através da secretaria de Estado da Saúde.