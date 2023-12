Caso das gémeas: Lacerda Sales demorou duas semanas a lembrar-se de reunião com filho de Marcelo

Lacerda Sales contou, em entrevista ao Expresso, uma versão bastante diferente daquela que tem dado desde que a TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, revelou o caso das gémeas-luso brasileiras. O homem que não se lembrava se tinha tido reuniões com o filho do Presidente da República, agora até se lembra do que foi falado e de ter ficado sensibilizado com o caso.