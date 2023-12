Centenas de mariscadores apanhados em megaoperação da Polícia Marítima no Samouco (que contou com o SIS): já foram identificados 500

A Polícia Marítima, através do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, do Grupo de Ações Táticas (GAT) e da Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC), encontra-se a realizar uma megaoperação de prevenção criminal na zona da praia do Samouco, no concelho de Alcochete.

A operação, onde estão empenhados cerca de 100 elementos da Polícia Marítima, tem como objetivo identificar suspeitos nas redes de tráfico de pessoas e apanha ilegal de amêijoa no Tejo.

De momento, cerca de 500 pessoas foram identificadas. A operação conta também com a colaboração do Serviço de Informação e Segurança (SIS), no âmbito da análise operacional.