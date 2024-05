Cinco "spitzenkandidat". Futuro da Europa discutido em Bruxelas (com Von der Leyen debaixo de fogo)

A duas semanas para as eleições europeias, os cinco principais candidatos à presidência da Comissão Europeia estiveram frente a frente. Ursula von der Leyen defendeu um escudo aéreo para defender a Europa, mas grande parte do debate foi marcada pela influência crescente da extrema-direita, que foram a grande ausência. A favorita Von der Leyen esteve debaixo de fogo por não fechar a porta a alianças com a conservadora chefe do governo italiano, Giorgia Meloni.