"Clamorosa violação do direito à vida": caso do Meco segue para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos

O Supremo Tribunal de Justiça recusou o pedido de indemnização das famílias dos seis estudantes que morreram no Meco em 2013. Os familiares das vítimas reclamavam uma compensação de um 1,3 milhões ao Dux e à Universidade Lusófona. Ambos foram, no entanto, ilibados. Mesmo assim, as famílias não desistem e agora vão para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.