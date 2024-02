A devolução parcial das propinas do Ensino Superior abriu na quinta-feira, com uma autêntica corrida ao portal onde é possível fazer o pedido para o prémio salarial. As filas de espera chegaram a ultrapassar as três horas e as 20 mil pessoas.

A medida do Orçamento do Estado em vigor abrange jovens até aos 35 anos que concluíram o Ensino Superior no ano passado e já estejam a trabalhar.