Corrupção: Ministra da Justiça acredita que todos os partidos estão disponíveis para "encontrar pontos de convergência"

A ministra da Justiça já se reuniu com todos os partidos com assento parlamentar para preparar um plano anticorrupção em 60 dias e concluiu que existe disponibilidade por parte das várias forças políticas para "encontrar pontos de convergência", desde logo, no que toca ao reforço da transparência. O Governo irá agora recolher contributos escritos e reunir-se com entidades da sociedade civil e de combate à corrupção.