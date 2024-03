Costa espera que instabilidade "não passe a ser o novo padrão"

O ainda primeiro-ministro, questionado sobre um possível quadro de instabilidade política e a possibilidade de o país voltar a eleições dentro de uns meses, defendeu que as “legislaturas devem-se cumprir”. António Costa escusou-se a comentar qual deverá ser a posição do PS quanto a um novo Orçamento do Estado, afirmando que essa decisão cabe ao atual líder socialista, Pedro Nuno Santos. Quanto ao resultado obtido pelo Chega nas legislativas, Costa disse ser preciso refletir e compreender as causas desse comportamento dos eleitores.