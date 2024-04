Crime em Amares: “Quando atinge o pescoço tem a intenção de matar”

Albino Gomes analisa o caso de uma mulher de 56 anos que foi detida pela Polícia Judiciária por suspeita de ter tentado matar o marido, depois de o ter esfaqueado na zona do pescoço e no peito. O crime aconteceu no concelho de Amares e a mulher terá dito que se queria suicidar e sugeriu ao marido que fizesse o mesmo. Para o consultor forense este caso tem um “detalhe interessante”, que é o uso de dois instrumentos para usar a agressão, sendo que ao atingir o pescoço tem a “intenção de matar”.