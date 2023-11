Crise Política: Chega pede divulgação das atas do Conselho de Estado

Quem teve afinal a ideia da audiência entre Marcelo Rebelo de Sousa e a Procuradora Geral da República, no dia da demissão de António Costa? A pergunta está a alimentar um novelo de ironias e acusações na vida política.



O Chega exige que o Presidente divulgue as atas do último conselho de estado. Também a IL faz exigências, pedindo explicações ao primeiro-ministro.