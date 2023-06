À medida que o tempo passava, as buscas pelo submersível Titan, que desapareceu no domingo no Atlântico, entraram numa fase crítica, com as equipas de resgate a trabalharem em contrarrelógio enquanto a reserva de oxigénio não se esgotava.

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) fez uma cronologia dos acontecimentos, que culmina com o desfecho que todos temiam - a morte dos cinco tripulantes que seguiam a bordo do submersível.