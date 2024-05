Dono do Bobi diz ter provas científicas de que o seu cão é mesmo o mais velho do mundo

Afinal há dados científicos que provam a idade do cão mais velho do mundo, título atribuído ao português Bobi e mais tarde suspenso pelo Guinness. Em vida o cão despertou o interesse de vários estudiosos, foram feitas recolhas de elementos biológicos, que agora vão ser apresentados como prova em tribunal para obrigar o Guinness a afastar todas as dúvidas sobre a idade do Bobi.