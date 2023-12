No julgamento do duplo homicídio na ilha do Pico, nos Açores, a juíza ordenou a apreensão de um novo equipamento de filmagem instalado na casa dos arguidos.

Na sessão de tribunal, a companheira do alemão acusado de matar e queimar os corpos de dois homens nega que as fogueiras ou as limpezas na propriedade estejam relacionadas com o crime.