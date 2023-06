Edifícios deviam receber crianças da Casa Pia, mas agora ninguém os compra. Vizinhos chamam-lhes "galinheiros"

Nunca usados e sempre vazios, os cinco edifícios construídos há 20 anos pela Casa Pia em Setúbal para receber uma centena de crianças destacam-se na paisagem.

As obras feitas na envolvente de um velho convento fundado no século XV custaram 6,5 milhões de euros, mas o projeto foi abandonado e a empresa pública que gere imóveis do Estado não conseguiu até hoje vender o terreno apesar de pedir bem menos dinheiro do que se gastou com eles.

Polémicos não apenas por estarem fechados, os cinco edifícios sempre receberam críticas. Pela sua forma e estética, em Setúbal há quem prefira chamar-lhes “galinheiros”.