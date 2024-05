José Castelo Branco nega todas as acusações de violência doméstica, mesmo quando confrontado com o áudio da mulher em que ela verbaliza as agressões de que terá sido vítima.

A TVI e a CNN Portugal tiveram acesso exclusivo a essa gravação de Betty Grafstein em que revela o que aconteceu no dia em que foi para o hospital com uma fratura no fémur e um corte num braço.