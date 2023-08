Eleições de 2020. Júri do Condado de Fulton indicia Trump por 13 crimes

Donald Trump foi formalmente acusado de 13 crimes, no âmbito do caso em que é suspeito de tentar reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020, no estado da Geórgia, no total são 19 arguidos e 41 acusações criminais. O ex-presidente norte-americano já reagiu e classifica a nova acusação de que é alvo como uma interferência eleitoral nas presidenciais do próximo ano.