As eleições antecipadas nos Açores estão a servir de ringue político entre PS e PSD, com vista às eleições legislativas de 10 de março.

O candidato socialista Vasco Cordeiro acusa Luís Montenegro de incoerência por causa do acordo com o Chega alcançado no arquipélago.

O líder do PSD, por sua vez, lembra que o Governo regional caiu por causa do PS.