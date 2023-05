Em Estrasburgo, Marcelo declara o amor português pela União Europeia

Ao lado de Roberta Metsola, Marcelo Rebelo de Sousa recorda os tempos da “geringonça” para sublinhar que Portugal esteve sempre em linha com os valores europeus. Já no discurso no Parlamento Europeu, o Presidente da República aponta os desafios que a Europa tem pela frente no pós-guerra e insiste que a recuperação económica tem de acelerar.