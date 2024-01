Em Portugal, há 37% mais óbitos do que nascimentos (e o envelhecimento não explica tudo)

A diferença entre o número de óbitos e nascimentos diminuiu no último ano com o fim da pandemia de covid-19, mas o chamado saldo natural mantém-se com valores muito negativos.

A conclusão é visível nos dados sobre a mortalidade recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e dos nascimentos contados, de forma provisória, através do chamado teste do pezinho.

Em 2023, na comparação com 2022, a natalidade subiu 2,7% e a mortalidade desceu 5,6%, mas mesmo assim o número de óbitos continua bastante acima dos valores pré-pandemia.

Os especialistas ouvidos pela TVI/CNN Portugal recordam os efeitos do crescente envelhecimento da população portuguesa, mas também admitem que pode existir um efeito dos problemas crescentes dos serviços públicos de saúde.

Num cenário que se deve manter nos próximos anos de perda de população, apenas compensado pelos imigrantes, em 2023 o número de óbitos foi 37% maior que o número de nascimentos.