"Era respeitado, agora chamam-me traficante". Empresário diz que foi usado por rede de Xuxas

O julgamento dos alegados traficantes de cocaína da rede liderada por Rúben Oliveira, mais conhecido por Xuxas, arrancou com o testemunho de um arrependido. Trata-se de um empresário que importava fruta da América do Sul, onde era colocada a droga.



Este empresário, que é também arguido, alega que foi usado pela rede, sem saber de nada, e já pediu proteção, por colaborar com a justiça.