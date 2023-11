Erros no despacho, leveza das medidas de coação e exclusão da PJ. Operação Influencer causa mal-estar no Ministério Público

A Operação Influencer, que levou à demissão do primeiro-ministro, está a causar mal-estar na cúpula do Ministério Público. Um dos temas que está a suscitar discórdia é o facto de a PJ ter sido excluída da investigação, um fator que alguns acreditam ter contribuído para a fraca consistência do processo e consequente leveza das medidas de coação.