Escola denuncia suspeita de violação de aluna de sete anos em Oeiras

A Polícia Judiciária está a investigar a denúncia feita pela direção de uma escola do concelho de Oeiras, que reportou suspeitas de violação de uma aluna, com apenas sete anos, por parte do filho de uma amiga da mãe, de 11.



Os alegados abusos sexuais terão ocorrido fora do recinto escolar, quando a menina dormiu na casa desta família.

A criança queixou-se de dores e acabou por revelar terem existido contactos de natureza sexual. No entanto, as versões apresentadas à escola e à polícia foram diferentes.

Entretanto, as perícias médicas demonstraram não ter existido violação, mas a PJ continua a investigar o caso.



(atualizado)