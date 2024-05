Está acusado de forjar votos de militantes que não compareceram às eleições. Vice-presidente do CDS suspende funções

Um vice-presidente do CDS-PP, Diogo Moura, foi acusado pelo Ministério Público de dois crimes de fraude eleitoral e decidiu suspender as funções. Segundo a acusação, Diogo Moura tentou falsear as eleições dos delegados do Conselho Nacional do CDS em 2019 e em 2021, forjando votos de militantes que não compareceram para as votações.