Esta foi a viagem do Papa a Fátima: com direito a madrugadores, helicópteros e muitos bebés abençoados

Este sábado, o dia começou bem cedo para o Papa Francisco. Com a chegada a Fátima marcada para as 08:50, o sumo pontífice foi transportado de helicóptero. Depois da recitação do terço com os jovens doentes, na Capelinha das Aparições, o Papa regressou a lisboa, à Base Aérea de Figo Maduro. Momentos de grande emoção para todos os peregrinos que acompanharam cada uma das viagens do líder da Igreja Católica.