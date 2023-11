Estado pagou quatro cadeiras elétricas no valor de 58 mil euros às gémeas luso-brasileiras

Não foram duas nem três, mas quatro as cadeiras de rodas topo de gama compradas pelo Estado português para as duas gémeas luso-brasileiras, que receberam um tratamento de quatro milhões de euros no Hospital Santa Maria por alegada cunha presidencial. Até agora, nenhuma criança com a mesma doença recebeu cadeiras deste tipo. Neste caso, duas delas não foram sequer levantadas.