“Este é o tempo das nossas vidas. E vamos mostrar ao país que elas não vão ser desperdiçadas na escolha entre o mau e o péssimo”. Mariana Mortágua já é a nova líder do Bloco

Mariana Mortágua traça as prioridades para as lutas enquanto nova líder do Bloco de Esquerda, defendendo a “solidariedade” e criticando o “vazio ideológico corrosivo dos governantes”. “Tenho 36 anos e luto porque desejo um país melhor”, garantiu aos camaradas de partido, a quem desafiou a mostrar ao país “toda a força do Bloco”.