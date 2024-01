Por todo o país é dia de manifestações pelo direito à habitação.

O Alentejo respondeu à reivindicação do movimento Porta a Porta e, em Évora, na Praça do Giraldo, exigiu-se este sábado de manhã a redução do valor das prestações e das rendas.

À tarde há manifestações convocadas pela plataforma "Casa para Viver" em 19 cidades.