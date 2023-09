Este T0 de 14m2 custa mais de quatro salários mínimos por mês. Quem anda a lucrar há anos com este mercado imobiliário doido?

Bancos e imobiliárias são apenas alguns dos agentes económicos que têm beneficiado com o aquecimento do mercado da habitação. O Estado é outro – e isso pode explicar a inércia das políticas públicas de habitação nos últimos anos, com governo e câmaras a “acordarem” para o problema social apenas recentemente.

No regresso da rubrica “As Pessoas Não São Números”, os números transformam-se em história. Um dos exemplos mostrado é o de um estúdio de 14 metros quadrados que está para arrendar por 3.360 euros por mês. Veja o vídeo.

Veja também

Prestação da casa pode baixar 60 € num empréstimo de 100 mil. Como funcionará o apoio do governo ao crédito à habitação

Veja aqui todas as fontes de informação usadas no episódio.

“Mário Centeno tem razão no que diz”

“As Pessoas Não são Números”, episódio na íntegra