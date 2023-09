Uma investigação exclusiva da CNN Internacional revela que a Ucrânia terá apoiado operações militares no Sudão para atingir vários alvos do Grupo Wagner na região.

Testemunhos de fontes internas, imagens de satélite e informações recolhidas no terreno expõem a célula do Grupo Wagner presente no país, sob a alçada do exército da Rússia.